"Warframe": des cadeaux pour fêter ses cinq ans

Le jeu de tir gratuit "Warframe" soufflera ses cinq bougies le 25 mars prochain. Pour fêter cela, il a dévoilé des cadeaux destinés aux amateurs de ses ninjas de l'espace.

Ce titre, développé par le studio canadien Digital Extremes, s'était non seulement inspiré du jeu original développé par la même équipe, à savoir "Dark Sector", mais il avait aussi été dévoilé le jour du cinquième anniversaire de son illustre ancêtre précité.

Des mouvements fluides, cinétiques et un design extraordinaire caractérisent cet ambitieux projet, alors que de nouveaux contenus étaient régulièrement ajoutés pour fidéliser les joueurs.

Digital Extremes a aussi fait de "Warframe" un exemple d'auto-édition (parce que les éditeurs établis n'en voulaient pas) et de développement free-to-play, pour devenir une référence en la matière au fil des années.

Grâce à l'alliance de tir, de pillage, de progression du personnage et d'aventures ouvertes sur le monde (ajoutées en novembre 2017 avec la mise à jour Plains of Eidolon), il a même été comparé aux blockbusters "Destiny 2" et "Borderlands 2"!

Le studio monétise les éléments cosmétiques, les armures (warframe) supplémentaires, les armes ainsi que les raccourcis nécessaires lorsque le ninja ne veut pas perdre trop de temps.

Le jeu est passé de 332.000 utilisateurs à son lancement à 38 millions en 2018, avec l'aide de versions PlayStation 4 et Xbox One, qui ont débarqué respectivement fin 2013 et en 2014.

Evidemment, tous ces utilisateurs ne sont pas forcément devenus des joueurs réguliers... C'est ce que Digital Extremes aimerait changer avec ses cadeaux d'anniversaire entre les 14 et 28 mars, avec à la clé des costumes et des équipements gratuits, ainsi que du merchandising comme des casquettes et des t-shirts à l'effigie de "Warframe" proposés sur le site du jeu jusqu'à mi-avril.