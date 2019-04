Un jeu en réalité virtuelle "Peaky Blinders" prévu pour 2020

Rejoindre le clan des Shelby est désormais possible... dans une autre réalité. La start-up Maze Theory, fondée par des anciens de PlayStation et Activision, a fait équipe avec les producteurs de la série "Peaky Blinders" pour développer un jeu en réalité virtuelle dédié à la série dramatique britannique. D'après les médias américains, il devrait sortir courant 2020.

L'une des séries britanniques les plus appréciées de ces dernières années se décline en un jeu vidéo en réalité virtuelle : les fans de "Peaky Blinders" pourront intégrer le monde violent et sans pitié du clan Shelby pour tenter de devenir l'un d'entre eux. Le jeu est attendu courant 2020.

Deux jeux vidéo en développement

Les fans du clan Shelby pourront intégrer l'univers en se confrontant aux personnages cultes de la série. Le jeu permettra aux joueurs d’interagir grâce à leurs mouvements, leur voix, les bruits et leur langage corporel. Une technologie qui offrira différentes expériences pour les joueurs pour une totale immersion.

Ces derniers seront chargés d'infiltrer un gang et de se lancer dans une mission secrète. Ils pourront rencontrer les personnages mais également faire la connaissance de nouveaux intervenants tout en découvrant les lieux de la série. Après avoir fait leurs preuves, les meilleurs joueurs et joueuses gagneront leur casquette et pourront alors retrouver Tommy, Arthur et les autres du clan Shelby.

"Ils feront littéralement partie du monde des Peaky Blinders et pourront interagir avec les personnages d'une façon que personne ne peut prévoir", a déclaré Russel Harding, producteur exécutif chez Maze Theory. "Les fans de la série ont demandé ce genre d'expérience et nous sommes honorés de pouvoir la leur offrir", a-t-il précisé.

Outre ce projet, les "Peaky Blinders" auront également le droit à une version plus classique d'un jeu vidéo sur consoles et PC par Curve Digital, également prévu pour 2020.

En attendant ces lancements, les quatre premières saisons de la série sont toujours disponibles sur Netflix. La cinquième est attendue pour le printemps 2019 sur BBC One, et déjà une sixième et septième saisons sont envisagées.