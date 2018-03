Un film d'Alfred Hitchcock adapté en jeu vidéo

S'il est monnaie courante pour les derniers blockbusters hollywoodiens d'être adaptés en jeux vidéo, il est plus rare qu'un film vieux de quelques décennies fasse l'objet du même traitement. Quelques exceptions existent bien sûr, comme "Le Parrain" et "Scarface", mais les classiques du septième art ne sont pas généralement pas les plus prisés des gamers. L'annonce que "Sueurs Froides" ("Vertigo") d'Alfred Hitchcock s'apprête à rejoindre ce club exclusif a donc de quoi surprendre.

Microïds, le label de jeux vidéo de l’éditeur Anuman Interactive a obtenu les droits de reproduction du nom et de l’image de ce chef-d'œuvre du suspense. Le jeu sera développé par le studio madrilène Pendulo Studios, connu pour ses aventures "point & click".

Considéré comme un de meilleurs films de tous les temps, "Sueurs Froides" (1958) suit l'histoire de Scotty (James Stewart), un détective souffrant de vertiges qui se retrouve complètement fasciné par la femme mystérieuse qu'il est chargé de surveiller. De cette intrigue, le jeu devrait s'inspirer très librement. Selon Microïds, "le héros sera forcé de confronter son vertige mental et physique, alors que ses obsessions l'amènent à confondre progressivement le réel et l'imaginaire."

Le projet, qui n'a pas encore de date de sortie, a de quoi susciter l'intérêt. Reste à voir si le jeu parviendra à satisfaire les cinéphiles comme les amateurs de jeux vidéo.