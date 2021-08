Un festival dédié aux jeux de société va bientôt avoir lieu à Bruxelles

Du 27 au 29 août, Bruxelles va se transformer en immense plateau de jeux grâce au "Brussels Games Festival".

C’est un soulagement pour tous les fans de jeux de société : le festival bruxellois dédié aux jeux de société est de retour pour une bonne dose d’amusement et de découvertes ! La version de cette année sera cependant un peu différente de d’habitude, coronavirus oblige. Pour des raisons sanitaires, le festival troquera son célèbre emplacement au parc du Cinquantenaire contre plusieurs lieux itinérants sur la capitale, et principalement sur Ixelles.

Autre nouveauté : cette année, le "Brussels Games Festival" va proposer une version "online" afin d’être accessible au plus grand nombre malgré les restrictions. Le coup d’envoi du festival et la soirée de fermeture se feront d’ailleurs en direct sur Twich, vendredi à 20H et dimanche à 19H. Depuis chez eux, les joueurs pourront également assister à des conférences en ligne avec des invités issus du milieu ludique.

Pour ce qui est du festival "On tour", comme à chaque édition, de nombreux éditeurs partenaires seront présents pour vous faire jouer à leurs nouveautés. Il y aura également la traditionnelle bourse aux jeux où vous pourrez acheter et vendre des jeux de seconde main. Une exposition sur le thème du transmédia dans le jeu sera également à découvrir. Enfin, des invités seront présents lors du festival : vous pourrez par exemple demander un autographe à Théo Rivière (Draftosaurus, Détective Charlie, etc.) lors de sa séance de dédicace qui a lieu samedi.

Et parce que les joueurs ont un grand cœur : une grande tombola en association avec Le Meeple Solidaire (mouvement ludique d’aide aux sinistrés des inondations), aura lieu au bar La Luck afin de récolter des dons pour les sinistrés.

Le Brussels Games Festival est gratuit et ouvert à tous : que vous soyez des joueurs aguerris ou simplement curieux.

Tous les détails sur www.brusselsgamesfestival.be