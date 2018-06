Trailers de l'E3 2018 : les jeux sport d'Electronic Arts

Parmi les nouveaux titres sportifs d'Electronic Arts, le trailer de "FIFA 19" dévoile un mode "Ligue des Champions", alors que "Madden NFL 19" débarque sur PC pour la première fois depuis plus de dix ans et que "NBA Live 19" s'ouvre sur le monde.

NBA Live 19

7 septembre 2018 sur PS4, WinPC et XBO



Ce trailer promet la possibilité de faire évoluer les capacités de son joueur, de choisir une équipe des plus versatiles, de jouer sur les plus grands terrains de la planète et de monter en grade jusqu'à la NBA.