Trailers de l'E3 2018 : les jeux d'action d'Electronic Arts

Voici quatre trailers de jeux d'action très soignés présentés par Electronic Arts le 9 juin à l'E3 2018 : le mode multijoueur de "Battlefield 5" (octobre), le jeu de science-fiction "Anthem" (février 2019), "Unravel Two" (déjà disponible) et le jeu d'aventure et d'exploration "Sea of Solitude" (début 2019).