Toujours dans les bons coups, YouPorn s’enfonce dans la brèche eSport

La plateforme de vidéos pour adulte va soutenir un tournoi de sport virtuel où les joueurs s’affronteront sur un jeu érotico-pornographique, TnT.

L’industrie pornographique a souvent eu du flair en matière d’évolution technologique et a souvent contribué à l’accélération du progrès (comme nous le développions dans un autre article). Le secteur a en effet accompagné l’avènement de la VHS, du Minitel avec son pendant rose, du haut débit ou plus récemment de la réalité virtuelle.

Toujours dans les bons coups, le célèbre site de streaming pornographique américain YouPorn a misé sur l’eSport depuis 2014 alors que la pratique était alors en développement. Le site web qui est un des leaders du marché a même sa propre équipe, la “Team YT” et sponsorise des joueurs de Street Fighters, Overwatch etc. Cette fois-ci, YouPorn a choisi de soutenir une compétition d’eSport d'un autre genre puisque celle-ci sera porno-érotique et organisée par le site dédié au hentaï, Nutaku, apprend-on sur Venture Beat.

La compétition où 25.000$ seront remis aux gagnants verra 64 joueurs se défier sur TnT (Tits ’n’ Tanks), développé par Gamebau. Le "jeu de sexe action aventure" où l'on incarne des jeunes femmes en char qui cherchent à éliminer les ennemis, propose en prime des scènes suggestives de hentaï (pas très féministes, il va sans dire). Nutaku et YouPorn veulent développer l’eSport érotique et attirer toujours plus de joueurs qui sont des potentiels clients grâce à l’attrait sexuel. Ce tournoi est le premier du genre et les plateformes sont persuadées que la pornographie va amener le sport virtuel au septième ciel. Si l’on croit à la bonne intuition de l’industrie pornographique, il y a de fortes chances que cela fonctionne et que les deux sites aient mis le doigt sur un domaine porteur…

En attendant la compétition de cette automne, voici la bande-annonce du jeu TnT (Safe For Work).