"The Outer Worlds" pourrait sortir en août

"The Outer Worlds", le titre de science-fiction d'aventure très attendu pourrait débarquer le 6 août prochain à en croire Steam qui a brièvement affiché cette date de sortie sur sa plateforme.

Annoncé en décembre 2018 en promettant l'exploration de planètes peuplées d'extra-terrestres colorés, de combats à la première personne et de scénarios de jeux de rôle, il y a de grandes chances que "The Outer Worlds" sorte en août sur Steam, PS4, XBO et PC, à moins que le site ait fait une erreur.

Si cette date était avérée, le 6 août offrirait au nouveau titre une longueur d'avance sur les blockbusters habituellement dévoilés en fin d'année par les franchises "Call of Duty", "FIFA", "Madden NFL" et "Pokémon."