Téléchargements jeux PC : "PUBG", "GTA V", "Wreckfest", "Taggal"

En pleine période de soldes de milieu d'année sur la plateforme Steam, son top 5 reste quasiment inchangé par rapport à la semaine précédente, alors que "Wreckfest" prend la tête du classement GamersGate et que le titre horrifique "Tanggal" progresse sur Itch.io.

En cette seconde semaines de soldes d'été sur Steam, le top cinq reste presque inchangé par rapport à la semaine dernière, à part que "Grand Theft Auto V" et "Sanhok Event Pass PlayerUnknown's Battlegrounds" ont échangé leurs places.

De même, le classement Humble reste sensiblement inchangé, alors que sur GamersGate, le jeu de course automobile "Wreckfest" prend la première place et que "Squad" gagne quelques places.

Les clients de GOG aident à propulser une ancienne franchise à de nouveaux sommets avec trois titres de la saga "Myst" dans son top 5.

Sur Itch.io, "Tanggal", un projet suédois largement adapté de la mythologie philippine, progresse jusqu'à la deuxième place du classement.

Steam* (steampowered.com)

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Grand Theft Auto V

3. Event Pass: Sanhok (for PlayerUnknown's Battlegrounds)

4. Final Fantasy XV Windows Edition

5. Jurassic World Evolution

*Le classement Steam est constitué à partir des recettes et non du nombre de téléchargements uniques.

Humble Store (humblebundle.com/store)

1. Ark: Survival Evolved

2. Destiny 2 - Expansion Pass

3. Jurassic World Evolution Deluxe Edition

4. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

5. PlayerUnknown's Battlegrounds

GamersGate EU (gamersgate.com)

1. Wreckfest

2. Squad

3. Conan Exiles

4. GTA Online: Megalodon Shark Cash Card

5. Warframe: Sure Footed Pinnacle Card

Fanatical (fanatical.com)

1. Commandos Collection

2. Indie Legends 8 Bundle inc. Organ Trail, Fahrenheit, Among the Sleep

3. Planescape: Torment - Enhanced Edition

4. Dollar Command Bundle

5. Battle Academy Complete Bundle

GOG (gog.com)

1. Myst III: Exile

2. Myst IV: Revelation

3. Thimbleweed Park

4. Real Myst Masterpiece Edition

5. Fallout 3 GOTY

Itchio's Most Popular (itch.io)

1. Baldi's Basics in Education and Learning

2. Tanggal

3. Arthur's Nightmare

4. Baldimore's Highschool

5. It's Paper Guy!