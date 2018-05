Téléchargements de jeux PC : une extension pour 'Destiny 2", 'Stardew Valley' teste le multijoueur

Alors que les joueurs de "Destiny 2" se préparent au lancement de l'extension Warmind le 8 mai, "Stardew Valley" teste son nouveau mode multijoueur. "Thrones of Britannia" bénéficie d'un petit coup de boost à sa sortie et "Check, Please!" charme les amateurs de jeux indépendants.

Le jeu d'action "Destiny 2" saisit une belle opportunité d'aiguiser ses défenses avant l'arrivée de "Call of Duty: Black Ops 4" et de "Red Dead Redemption 2" en octobre. Sur Humble Store, le jeu et sa nouvelle extension constituent le pack du mois, à débloquer en avant-première pour les nouveaux inscrits avant le 1er juin. Annoncée le 4 mai, l'extension a eu un effet immédiat sur les ventes du pass saisonnier du jeu, qui comprend les extensions Warmind et Curse of Osiris (disponible depuis décembre 2017).

La simulation de vie rurale "Stardew Valley" dispose depuis le 30 avril d'un mode multijoueur très attendu, ce qui le fait grimper aux classements Humble et Steam. "Total War Saga: Thrones of Britannia" gagne du terrain sur Steam et Humble, ainsi que sur Fanatical, où un rabais permet à "Pillars of Eternity II" de prendre un peu d'avance avant sa sortie officielle, le 8 mai.

Enfin, sur le front indé, c'est "Check, Please!" qui prend la tête du classement Itch. Le concept des rendez-vous amoureux maladroits ne laisse pas les joueurs indifférents.

"PlayerUnknown's Battlegrounds" a passé 58 semaines consécutives en tête du classement Steam, constitué à partir des recettes et non du nombre de téléchargements uniques.

Steam (store.steampowered.com)

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Total War Saga: Thrones of Britannia

3. Frostpunk

4. Stardew Valley

5. The Forest

Humble (humblebundle.com/store)

1. Destiny 2 - Expansion Pass

2. Grand Theft Auto V

3. Stardew Valley

4. Total War Saga: Thrones of Britannia

5. Frostpunk

GamersGate EU (gamersgate.com)

1. Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

2. Pillars of Eternity II: Deadfire

3. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

4. Fallout 4 VR

5. Project Cars 2 Deluxe

Fanatical (fanatical.com)

1. Hover

2. Total War Saga: Thrones of Britannia

3. Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

4. Battletech

5. Fanatical Must Play Bundle 3

Itch.io's Most Popular (itch.io)

1. Check, Please!

2. Barry Has a Secret

3. Darkness Dwells

4. You Left Me.

5.Remembrance