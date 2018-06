Téléchargements de jeux PC : 'PUBG' Sanhok Pass, 'Godly Corp', Steam Sales

"PlayerUnknown's Battlegrounds" regagne de la vitalité grâce à l'extension Sanhok Pass, "Grand Theft Auto V" et "Final Fantasy XV" obtiennent de bons résultats sur Steam. Le déjanté "Godly Corp" et l'épouvante indonésienne de "Pamali" parviennent également à séduire les joueurs.

Grâce à une offre saisonnière, "PlayerUnknown's Battlegrounds" est de retour au sommet sur Steam. Après 14 mois passés en tête de classement, le jeu PC a vu son nombre de joueurs décliner en février 2018. Au mois de mai, le jeu a été détrôné par "Dark Souls Remastered", puis par "Jurassic World Evolution". Sortie le 22 juin, une nouvelle carte baptisée Sanhok a revitalisé "PUBG" en faisant grimper le nombre de joueurs (qui sont tout de même moins nombreux qu'au mois de janvier).

Ailleurs sur Steam, de grands titres profitent de l'annuelle promotion estivale. "Grand Theft Auto V" en bénéficie, tout comme "Final Fantasy XV" qui, proposé à moitié prix, prend une place au top 5.

"ARK: Survival Evolved", "Fallout 4", une version alternative de "Jurassic World Evolution", un pack "The Witcher 3" et la box Steam Link complètent le top 10 des ventes.

Sur Itch.io, la parodie de logiciel éducatif "Baldi's Basics" tient toujours les commandes, suivie de près par son hommage "Victor Strobovski".

"Godly Corp" est un simulateur de travail de bureau dans lequel apparaît un tentacule de Cthulhu. Le jeu a profité d'un financement participatif sur IndieGoGo. Il prend la deuxième place du classement Itch.io.

Steam* (steampowered.com)

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Event Pass: Sanhok (PUBG)

3. Grand Theft Auto V

4. Jurassic World Evolution

5. Final Fantasy XV Windows Edition

*Le classement Steam est constitué à partir des recettes et non du nombre de téléchargements uniques.

Humble Store (humblebundle.com/store)

1. Destiny 2 - Expansion Pass

2. Hitman - Game of the Year edition

3. Jurassic World Evolution Deluxe Edition

4. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

5. Shadowrun Complete Collection

GamersGate EU (gamersgate.com)

1. The Crew 2

2. Conan Exiles

3. Far Cry 5

4. Squad

5. Dying Light Enhanced Edition

Fanatical (fanatical.com)

1. Football Manager 2018

2. Indie Legends 8 Bundle inc. Organ Trail, Fahrenheit, Among the Sleep

3. Dying Light Enhanced Edition

4. Surviving Mars

5. PlayerUnknown's Battlegrounds

GOG (gog.com)

1. Metal Fatigue

2. Escape from Monkey Island

3. Shadow Tactics: Blades of the Shogun

4. Heroes of Might and Magic 3: Complete

5. Fallout 3! Game of the Year Edition

Itchio's Most Popular (itch.io)

1. Baldi's Basics in Education and Learning

2. Godly Corp

3. Advanced Education With Victor Strobovski

4. Arthur's Nightmare

5. Pamali: Indonesian Folklore Horror