Téléchargements de jeux PC : "Conan Exiles" ne faiblit pas en troisième semaine

Sortie le 8 mai, la version revue et corrigée du jeu "Conan Exiles" poursuit sa progression sur Steam, GamersGate et Fanatical cette semaine.

Dans "Conan Exiles", le joueur se met dans la peau d'un guerrier pour survivre à un environnement brutal inspiré de l'oeuvre de Robert E. Howard "Conan le Barbare". En accès anticipé depuis janvier 2017, le jeu a connu un tel succès que le studio Funcom a obtenu l'équivalent de son investissement en une semaine. Désormais disponible sur PlayStation 4, ainsi que sur PC et Xbox One, le jeu connaît un élan renouvelé au sein des classements Steam, GamersGate et Fanatical. Il se classe à chaque fois au top 5.

Le magique "Wizard of Legend" reste niché en bonne position du classement Steam grâce à une sortie simultanée sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Un beau résultat pour le petit studio Contingent99.

La simulation immobilière "House Flipper", dans lequel le joueur doit changer des demeures en ruine en manoirs modernes, prend la 5ème place du classement Steam.

Enfin, "Pillars of Eternity II" triomphe sur GOG et Fanatical. Il se classe en 4ème position du classement GamersGate. PlayerUnknown's Battlegrounds est le bestseller de Steam depuis 60 semaines.

Steam* (steampowered.com)

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Conan Exiles

3. Grand Theft Auto V

4. Wizard of Legend

5. House Flipper

*Le classement Steam est constitué à partir des recettes et non du nombre de téléchargements uniques.

Humble Store (humblebundle.com/store)

1. Destiny 2 - Expansion Pass

2. Just Cause 3 XL Edition

3. Wizard of Legend

4. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

5. Borderlands 2: Game of the Year edition

GamersGate EU (gamersgate.com)

1. Conan Exiles

2. Dying Light Enhanced Edition

3. PlayerUnknown's Battlegrounds

4. Pillars of Eternity II: Deadfire

5. Project Cars 2 Deluxe

Fanatical (fanatical.com)

1. Pillars of Eternity II: Deadfire

2. Tyranny - Overlord Edition

3. Warhamemr 40,000: Space Marine

4. Lego Marvel Super Heroes 2 - Deluxe Edition

5. Conan Exiles

GOG (gog.com)

1. Pillars of Eternity: Definitive Edition

2. Tyranny - Commander Edition

3. STALKER: Call of Pripyat

4. Pillars of Eternity II: Deadfire

5. STALKER: Shadow of Chernobyl

Itchio's Most Popular (itch.io)

1. Baldi's Basics in Education and Learning

2. Exiles

3. Strange Terror From Beyond the Stars

4. Insomnis

5. Appeeling Personality