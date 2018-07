Téléchargements de jeux PC : '6 AM at The Chum Bucket', 'Kingdom Come: From the Ashes', 'GTA Online'

En ce 9 juillet, "6 AM at The Chum Bucket" savoure son succès sur Itch.io après avoir été encensé par d'influents YouTubers. "Kingdom Come: Deliverance" et son approche alternative du jeu d'action historique est bien reçu sur GOG, traditionnellement associé au gaming rétro. Enfin, deux revendeurs Steam autorisés font recette avec "Grand Theft Auto Online" dans notre passage en revue hebdomadaire des ventes de jeux PC.

Peu de changement sur Steam à la fin de deux semaines de promotion.

"PlayerUnknown's Battlegrounds" se maintient en tête du classement des meilleures ventes, tandis que "The Witcher 3" remplace "Jurassic World Evolution" dans le top 5.

"Grand Theft Auto V" conserve la deuxième place du classement Steam et apparaît aux classements GamersGate et Fanatical par le biais des cartes de monnaie virtuelle utilisée dans la portion multijoueur en ligne du jeu.

Sur Humble Store, les jeux d'aventure "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel" et de rénovation immobilière "House Flipper" bénéficient de promotion de lancement.

Sur GOG, le jeu d'action et d'aventure moyenâgeux "Kingdom Come: Deliverance" fait l'objet d'une offre à l'occasion du lancement du contenu téléchargeable payant "From the Ashes" dédié à la construction d'un village.

Sur Itch.io, les youtubeurs poids lourd DanTDM et Jacksepticeye ont contribué à l'envol du jeu "6 AM at The Chum Bucket", une parodie horrifique de Bob l'éponge qui prend la suite de "3 AM at The Krusty Krab".

Steam* (steampowered.com)

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Grand Theft Auto V

3. Event Pass: Sanhok (PlayerUnknown's Battlegrounds)

4. Final Fantasy XV Windows Edition

5. The Witcher 3 Game of the Year Edition

*Steam chart based on revenue rather than units.

Humble Store (humblebundle.com/store)

1. Hollow Knight

2. Into the Breach

3. Moonlighter

4. House Flipper

5. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

GamersGate EU (gamersgate.com)

1. GTA Online: Megalodon Shark Cash Card

2. GTA Online: Whale Shark Cash Card

3. The Elder Scrolls Online - Morrowind

4. Hitman Game of the Year edition

5. Skullgirls 2nd Encore Upgrade

Fanatical (fanatical.com)

1. GTA Online: Megalodon Shark Cash Card

2. Tekken 7 Deluxe Edition

3. The Crew 2 - Gold Edition

4. Yakuza Zero Digital Deluxe Edition

5. The Crew 2 - Deluxe Edition

GOG (gog.com)

1. Kingdom Come: Deliverance

2. Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes expansions

3. Vampire: The Masquerade - Bloodlines

4. Banished

5. Heroes of Might & Magic 3: Complete

Itchio's Most Popular (itch.io)

1. 6 AM at The Chum Bucket

2. Baldi's Basics in Education and Learning

3. Concluse

4. M is for Murder

5. Tanggal



AFP