Téléchargement de jeux PC : l'éducation à la dure dans "Baldi's Basics in Education and Learning"

En ce 16 avril 2018, "Far Cry 5" se maintient dans le top 5 sur Steam, Humble et Gamersgate. L'excitation est à son comble en amont de la sortie de "Battletech" et "Frostpunk". Des promotions dopent les ventes de "Destiny 2" et "The Witcher 3", notamment. Enfin, une parodie de logiciel éducatif aussi hilarante qu'étrange, "Baldi's Basics in Education and Learning", fait parler d'elle sur Itchio.

Sorti le 27 mars sur Windows PC, PlayStation 4 et Xbox One, sans concurrent sur PC, le jeu d'action "Far Cry 5" ne quitte pas le top 5 de Steam, Humble et GamersGate. Des promotions permettent à "The Witcher 3", "Destiny 2" (dont l'extension Warmind sera disponible le 8 mai), à "Tekken 7" et à "Resident Evil 5" de laisser leur empreinte sur les mêmes classements.

L'intérêt suscité par "Battletech", au concept de bataille futuriste et stratégique, permet au jeu de prendre ses quartiers dans les cimes des classements GamersGate et GOG. "Frostpunk", qui sortira le 24 avril, place le joueur dans la peau du leader d'une colonie dont le seul espoir de survie est d'exploiter la vapeur. Le jeu domine déjà le classement GOG. L'extension "Deadfire" de "Pillars of Eternity II" arrivera le 8 mai.

Sur Itch.io, une étrange parodie de logiciel éducatif pique la curiosité des joueurs. "Baldi's Basics in Education and Learning" met en scène un professeur particulier virtuel qui poursuit sans relâche les élèves lorsque ceux-ci ne parviennent pas à résoudre d'impossibles énigmes de mathématiques.

"PlayerUnknown's Battlegrounds" a passé 55 semaines consécutives en tête du classement Steam.

Steam*

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

2. Far Cry 5

3. The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

4. Final Fantasy XV Windows Edition

*Le classement Steam est constitué à partir des recettes et non du nombre de téléchargements uniques.

Humble Store

1. Destiny 2 - Digital Deluxe Edition

2. Far Cry 5

3. Destiny 2

4. Total War: Warhammer

5. Factorio

GamersGate EU

1. Far Cry 5

2. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

3. Resident Evil 5 Gold Edition

4. Project CARS 2 Deluxe

5. Mortal Kombat XL

Fanatical

1. Assassin's Creed Origins - Gold Edition

2. Tekken 7 Deluxe Edition

3. Nemesis Bundle 7

4. Battletech (pre-order)

5. Tekken 7

GOG

1. Frostpunk (pre-order)

2. Battletech (pre-order)

3. Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition (pre-order)

4. Pillars of Eternity II: Deadfire (pre-order)

5. Dead in Vinland

Itchio's Most Popular

1. The Librarian

2. Baldi's Basics in Education and Learning

3. Umfend

4. The Colony

5. Grandma