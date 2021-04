Supergiant, le studio de jeux vidéo indépendant fait le bonheur des joueurs comme des développeurs

L'enfer d'Hadès n'est pas si désagréable - © Courtesy of Supergiant Games©

Hades - v1.0 Gameplay Showcase - 19/04/2021 Our god-like rogue-like dungeon crawler has come a long way during its Early Access development! See what's in store in the complete v1.0, now available on Nintendo Switch and PC! Play Hades on Switch: http://supergiant.games/hadesswitch Play Hades on Steam: http://supergiant.games/hadessteam Play Hades on Epic: http://supergiant.games/hadesegs Get the full OST at: http://store.supergiantgames.com/