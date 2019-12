Steam répond à Google Stadia en lançant la fonction "Remote Play Together"

Depuis ce 21 novembre, les utilisateurs de Steam peuvent jouer en ligne avec leurs amis à des jeux initialement conçus pour être utilisés en multijoueur dans la même pièce. - © Valve / YouTube

Steam Remote Play Together - 29/11/2019 Play your couch co-op games with friends over the internet, together. With Steam Remote Play Together, local multiplayer gaming is now extended to iOS and Android devices. Remote Play Together enables cross-platform play among friends across Windows, Linux, macOS, iOS, and Android. Up to four players, or even more in ideal conditions, can instantly join in the fun. Only the host needs to own and install the game, while additional players connect through Steam Remote Play streaming technology using their PC or the Steam Chat and Steam Link mobile apps. For more information, please visit steampowered.com/together.