Star Citizen, le jeu vidéo le plus cher de l'histoire en essai gratuit

Chaque semaine, ETX Studio vous déniche un bon plan gratuit pour faciliter votre quotidien. Bonne nouvelle pour les gamers déconfinés : l’ambitieuse simulation spatiale 'Star Citizen', qui a bénéficié d’un budget faramineux de 338 millions de dollars, est à essayer sans frais jusqu’au 2 juin.

À l’occasion d’un événement militaire qui se déroule dans le jeu, la Fleet Weet ou Invictus Launch Week, la plupart des vaisseaux spatiaux seront disponibles à tour de rôle pour un vol d’essai gratuit.

L’approche rappelle celle de la compétition e-sport "League of Legends" et celle du jeu de plateforme "Subway Surfers", qui offrent tous deux une série de personnages temporaires gratuits, ainsi qu’un accès permanent payant.

Le studio Cloud Imperium Games recommande d’utiliser un PC Quad Core fonctionnant sous Windows 8 64bit, doté au minimum de 16 Go de RAM, d’une carte graphique DirectX 11 (avec au moins 2 Go de RAM) et de 70 Go à 80 Go d’espace disque.

Toujours en cours de développement, "Star Citizen" a bénéficié en 2013 d’un financement participatif record qui a dépassé la somme astronomique de 300 millions de dollars. Il s’agit de la campagne de crowdfunding la plus réussie de tous les temps dans le domaine vidéoludique.

Par comparaison, le somptueux "Grand Theft Auto V" a coûté au total 265 millions de dollars en développement et en publicité.