Square Enix à l'E3 : 'Babylon's Fall' de Platinum et 'The Quiet Man', parmi les révélations inédites

La première présentation de Square Enix à l'E3 en trois ans a permis à "Babylon's Fall", "The Quiet Man", "Just Cause 4" et "Captain Spirit" de faire parler d'eux. Deux de ces jeux avaient déjà été mentionnés lors de la conférence Xbox un jour auparavant.

Autre révélation sur PS4 et PC, " The Quiet Man " apparaît plus expérimental.

Steam et le webstore de l'éditeur citent Human Head Studios comme partenaire de développement du jeu.

Connu pour le jeu d'action et d'aventure "Prey" (2006), Human Head n'a pas révélé si sa participation se limitait à la conversion du jeu "The Quiet Man" sur PC pour Square Enix.

La présentation pré-enregistrée de 30 minutes de Square Enix mentionne deux autres jeux, déjà présentés chez Xbox un jour plus tôt : "The Awesome Adventures of Captain Spirit", préquel gratuit de "Life is Strange" sur PS4, XBO et PC et "Just Cause 4" (décembre 2018)