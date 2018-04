Sorties jeux vidéo : "Yakuza 6", "God of War", "Nintendo Labo"

L'épique "Yakuza 6: Song of Life" et le jeu d'aventure nordique "God of War" dominent le calendrier des sorties sur PlayStation 4, tandis que l'hybride "Nintendo Labo" tente d'imposer un concept d'un genre nouveau. "Oddmar" (iOS), "The Mooseman" (iOS et Android) et "The Room: Old Sins" (Android) forment notre sélection de jeux mobiles de la semaine.