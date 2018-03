Sorties jeux vidéo: "Q.U.B.E. 2", "Burnout Paradise Remastered", "Surviving Mars"

Parmi les sorties de la semaine: "Burnout Paradise" et "Devil May Cry Collection" ressortent, alors que "Q.U.B.E. 2" et "Surviving Mars" débarquent, en beauté, pour la toute première fois.

Q.U.B.E. 2

L'archéologue britannique Amelia Cross devient exploratrice interplanétaire lorsqu'elle se réveille sur une planète inconnue. Mais heureusement, elle n'est pas seule, elle pourra compter sur Emma, avec laquelle elle devra résoudre des énigmes magnifiquement présentées pour s'échapper. C'est une suite très ambitieuse du jeu à succès "QUBE", paru en 2011. PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

13 mars

The Council: Episode One - The Mad Ones

Ce jeu d'aventure narrative en épisodes permet à un jeune homme (qu'on incarne dans le jeu) de faire connaissance avec des membres d'une société secrète à la fin du XVIIIème siècle, dont les illustres membres comptent notamment Napoléon Bonaparte et George Washington, en vue de retrouver sa mère, qui a disparu sur une île lointaine. PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

13 mars

Devil May Cry HD Collection

Précédemment sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2012, cette trilogie haletante affiche désormais les trois volets des aventures du tueur de démons en 60 images par secondes. Le titre original de Devil May Cry est gratuit pour les membres d'Amazon Twitch Prime du 6 mars au 3 avril prochains. PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

13 mars

Golem

Le premier titre très attendu d'Highwire Games (fondé par des anciens responsables d'"Halo" et "Destiny") est en VR et permet d'incarner deux personnages: une jeune fille aux pouvoirs magiques bloquée dans son lit et un golem, une créature de pierre, qu'elle contrôle avec ses pouvoirs. PSVR sur PlayStation 4

13 mars

Surviving Mars

Haemimont Games oublie les climats tropicaux pour envoyer ses joueurs à la conquête de la planète rouge, ils devront construire des habitats high-tech sous des dômes, cultiver la terre pour leur survie et enquêter sur de mystérieux événements. PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Mac, Linux

15 mars

Burnout Paradise Remastered

Alors qu'il vient de fêter ses dix ans en janvier, ce jeu mythique de course et de destruction revient avec un mode multijoueurs de huit personnes. PlayStation 4, Xbox One (PC TBA)

16 mars