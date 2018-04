Sorties jeux vidéo : "Owlboy" sur console, "Maelstrom", "Vandals"

Owlboy

PlayStation 4, Xbox One à partir du 10 avril

Déjà sur Windows PC, MacOS, Linux et Nintendo Switch



Ce titre qui a immédiatement séduit les gamers a été développé par un petit studio et s'inspire directement de "Super Mario Bros. 3" et de "The Legend of Zelda: Link's Awakening". Le héros n'est autre qu'un garçon hibou qui tente de protéger son village natal d'attaques de dangereux pirates.