Sorties jeux vidéo: "Octopath Traveler", "The Eyes of Ara", "Battleheart 2", "Rifter"

Explorez un château censé être abandonné dans "The Eyes of Ara." - © 100 Stones Interactive

Parmi les sorties vidéoludiques de la semaine, on note "Octopath Traveler", "The Eyes of Ara" et "Battleheart 2".

Shining Resonance Refrain PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows PC à partir du 10 juillet



Sorti des radars depuis plus d'une dizaine d'années, ce remaster d'un titre paru en 2014 sur PS3 va devoir concurrencer des titres comme "Tales of Berseria", "Ys VIII," "Xenoblade Chronicles 2", "Persona 5" et "Final Fantasy XIV". shiningresonance.com

The Eyes of Ara Sur iOS à partir du 12 juillet

Depuis juillet 2016 sur PC



Ce jeu d'aventures à énigmes offre une impressionnante toile de fond, une vaste île et son château, dans la veine de grands classiques du genre comme "Myst" et "The 7th Guest". Il a séduit les gamers à sa sortie en 2016 et part à la conquête d'iTunes.

100stonesinteractive.com/the-eyes-of-ara

Battleheart 2 Sur iOS à partir du 12 juillet

Android et peut être PC à suivre



Le premier opus est devenu une référence dans l'univers des jeux de rôle d'action grâce à un gameplay impeccable et à une adaptation parfaite au tactile. Ce deuxième volet ajoute un mode multijoueurs-coopératif, mais surtout un graphisme actualisé.

mikamobile.com/games/battleheart-2

Islands of Nyne Sur PC à partir du 12 juillet

Sur console par la suite



Ce titre de bataille royale adopte un vernis à la fois réaliste et science fiction qui met l'accent sur un design léché (paysage verdoyant) et sur le mélange des armes de différentes époques. islandsofnyne.com

Rifter Pour Windows, Mac et Linux à partir du 12 juillet



Ce jeu de plateformes permet de sauter et foncer à toute vitesse sur 90 niveaux différents et d'évoluer dans un monde rétro-futuriste qui ravira les amateurs du fluo et de la musique des années 80. rifter.imake-games.com