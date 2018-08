Sorties jeux vidéo : 'Madden NFL 19', 'Overcooked 2', 'Dead Cells'

Parmi les sorties jeux vidéo de la semaine : un brin de gastronomie avec le très déjanté "Overcooked 2", un peu de sport dans "Madden NFL 19" et beaucoup d'action avec "Dead Cells" et "Monster Hunter: World" en version PC.

Dans ce nouveau volet, quatre joueurs préparent, dressent et servent des plats dans les décors les plus inattendus : sur routes très fréquentées, dans des montgolfières en phase descendante ou même dans des mines souterraines.

7 août PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC et Xbox One

10 août PlayStation 4, XBO, WinPC Cette édition de "Madden NFL" jouit d'une animation améliorée et d'un niveau de personnalisation accru. Le jeu voit le retour du mode 'Ultimate Team' (dans lequel les joueurs sont représentés sous forme de cartes) et du story mode 'Longshot' introduit dans "NFL 18".

Monster Hunter: World

10 août

PC



Cette confrontation entre les humains et les monstres donne lieu à la capture et à l'exécution de créatures de plus en plus imposantes. Considéré comme plus abouti que ses prédécesseurs, ce volet sorti en janvier 2018 sur PS4 et XBO est en passe de devenir un best-seller sur Steam.