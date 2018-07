Sorties jeux vidéo : 'Chasm', 'Yakuza 0', 'Fractured Lands'

Les jeux misant sur la narration que sont "Radiant One" et "Anamorphine" débarquent la même semaine que les titres d'action "Titan Quest" sur Switch et "Chasm" sur PlayStation et PC. Et tandis que "Fractured Lands" offre au genre 'Battle Royale' un relooking post-apocalyptique, la franchise "Yakuza 0" fait ses débuts sur PC.

Radiant One Le 30 juillet sur iOS, Windows PC. En août en version Xbox One



Adepte de rêve lucide, Daniel voit ses aventures imaginaires influencées par un élément échappant à son contrôle. Cette petite aventure permettra d'en comprendre l'origine.

Anamorphine 31 juillet sur PlayStation 4 et PC (compatible HTV Vive et Oculus Rift)



Un tourbillon de souvenirs sans paroles rythmé par une bande originale mélancolique. Le personnage principal, Tyler, explore des fragments de sa relation avec sa femme, une violoncelliste. Il explore les thèmes de la mémoire, de la culpabilité, de la dépression et sans doute, de la guérison.

Titan Quest 31 juillet sur Nintendo Switch





Le RPG culte "Diablo" est actuellement absent de l'offre Nintendo Switch, mais "Titan Quest" et son cadre mythologique fait figure d'alternative convenable. "Titan Quest" a reçu un accueil chaleureux en version mobile, mais a connu quelques déboires à son lancement sur PS4 et XBO un peu plus tôt dans l'année.

Chasm 31 juillet sur PlayStation 4, Windows PC, PlayStation Vita





En explorant des cavernes situées sous une petite ville minière, découvrez les horreurs surnaturelles cachées dans six zones distinctes du jeu, produit grâce à une campagne Kickstarter de 2013.

Fractured Lands 31 juillet sur Windows PC



Avec ses multiples références à Mad Max, ce jeu de survie de type 'Battle Royale' se munit d'un cocktail détonnant de bolides de combat, d'explosions et de tempêtes radioactives.