Sorties jeux vidéo : "Captain Spirit" et de nombreux titres remasterisés

"The Awesome Adventures of Captain Spirit" arrive le 26 juin - © Dontnod

Parmi les sorties vidéoludiques de la semaine, on note "The Awesome Adventures of Captain Spirit" qui pourrait être un prequel d'un éventuel "Life is Strange 2", alors que "Pokémon Quest" débarque sur mobile après son exclusivité sur Nintendo Switch.

The Awesome Adventures of Captain Spirit PlayStation 4, Windows PC et Xbox One à partir du 26 juin



On incarne un jeune garçon de 10 ans dont les aventures imaginaires débouchent rapidement sur quelque chose de différent à découvrir. On doit ce jeu au studio déjà responsable de "Life is Strange". Site des développeurs: dont-nod.com

Nier Automata: Become As Gods Edition Xbox One à partir du 26 juin. Déjà sur PS4 et PC depuis 2017



Le jeu futuriste à succès dans un monde de cyborgs débarque sur Xbox One avec son extension 3C3C1D119440927 et de nouvelles tenues et accessoires.

niergame.com

deBlob A partir du 26 sur Nintendo Switch



Ce titre était paru en 2008 sur Wii, avant de revoir le jour cette année sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu de plateforme 3D, jouable en coop, qui propose une aventure fondée sur la couleur et la musique. Les joueurs doivent redonner ses couleurs à Chroma City, le tout en musique. Un titre, qui a séduit de nombreux gamers, est désormais proposé sur Switch.

thqnordic.com/games/de-blob

Lumines Remastered PS4, Switch, XBO et PC à partir du 26 juin



Ce titre de puzzle à la "Tetris" s'inspire de ce grand classique et l'allie à la musique pour proposer des visuels et des sons oniriques et offrir un titre véritablement interactif.

luminesremastered.com