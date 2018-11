Sorties jeux vidéo : "Battlefield V", "Bendy and the Ink Machine", "Wreckfest"

Les champs de bataille de la seconde guerre mondiale de "Battlefield V" débarquent sur PS4, Xbox One et PC alors que "Bendy and the Ink Machine" propose de l'exploration horrifique dans un cadre de cartoon vintage sur consoles.

Battlefield V Sur PlayStation 4, Windows PC et Xbox One à partir du 20 novembre (Origin Access Premium sur PC depuis le 9 novembre, Deluxe Edition depuis le 15 novembre)

Paru après la plupart des grands jeux de l'année, ce titre permet de découvrir des lieux moins connus que les habituels champs de bataille de la seconde guerre mondiale. Il peut largement rivaliser avec "Call of Duty: Black Ops 4" bien que son mode battle royale ne débarquera qu'après la sortie.

Bendy and the Ink Machine - Complete Edition Sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One à partir du 20 novembre (sortie épisodique sur PC depuis février 2017)

Succès surprise sur PC, ce titre d'exploration horrifique permet aux joueurs de plonger dans les entrailles des studios d'animation Joey Drew Studios et d'évoluer dans un monde cartoonesque vintage.

Farming Simulator 19 Sur PlayStation 4, Windows PC, Xbox One à partir du 20 novembre

Tracteurs, remorques, bétail et champs à moissonner sont au menu de ce titre de simulation agricole. Dans cette nouvelle édition, un plus grand nombre de marques de matériel agricole sont proposées ainsi qu'une nouvelle carte thématique. On notera aussi qu'on peut désormais monter à cheval.

Wreckfest Sur PlayStation 4, Xbox One à partir du 20 novembre (édition PC proposée depuis juin en Early Access)

Ce jeu de course automobile allie vitesse, tactiques et agressivité pour détruire les véhicules à quatre roues concurrents tous plus délabrés les uns que les autres. Ce titre dispose de fans depuis sa première sortie sur PC en 2013.