Soirée caritative sur Twitch au profit de Viva for Life avec les streamers d'iXPé

La chaîne Twitch RTBF iXPé se met aux couleurs de Viva for Life le temps d’un week-end et participe à la levée de fonds contre la pauvreté infantile. Retrouvez vos streamers lors d’une soirée spéciale pleine de gaming, de solidarité et de bonne ambiance ! Viva for Life approche, l’opération de solidarité de la RTBF se déroule du 17 au 23 décembre mais il est déjà possible de participer en achetant des goodies sur le web shop officiel. Une autre façon de soutenir l’opération avant l’heure c’est de passer sur le live " iXPé x Viva for Life " entre vendredi et dimanche.

Live caritatif toute la soirée !

Cette année encore les gamers vont pouvoir montrer qu’ils ont du cœur, à l’occasion de la neuvième édition de Viva for Life les streamers d’iXPé se réunissent pour une soirée caritative exceptionnelle ! Emmashtream, LeMed, Packam, Eversax, Bazy et Adz seront en live sur la chaîne Twitch RTBF_iXPe vendredi jusqu’à minuit pour participer à la levée de fonds. Ils seront également rejoints au cours de la soirée par d’autres streamers qui ont pris part à l’OpenStream durant l’année. Ce dimanche la chaîne sera également en live pour les Tarmac Online Sessions sur Fortnite mais pas d’inquiétudes, les dons seront toujours redirigés vers Viva for Life et ce jusqu’à dimanche minuit.

Viva for Life

Chaque jour en Belgique, de nouvelles familles basculent dans la précarité. 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie Bruxelles. A cette réalité déjà difficile, sont venues s’ajouter la crise sanitaire ainsi que les inondations de juillet qui ont, sans aucun doute, aggravé la situation de nombreuses familles déjà fragilisées. La Croix Rouge a ainsi constaté une hausse de 32% de l’aide alimentaire délivrée cette dernière année (enquête mars 2021), et le nombre de personnes percevant le revenu d’intégration sociale a augmenté de +8,7% en 2020 en région bruxelloise et de +3,6% en Wallonie. La campagne Viva for Life est lancée par la RTBF et l’asbl CAP48, en faveur des jeunes enfants de 0 à 6 ans et des familles vivant sous le seuil de pauvreté. L’opération a pour mission de sensibiliser le public à la question de la pauvreté infantile, ainsi que de financer les associations qui accompagnent ces enfants et familles. Pour des informations plus précises, n’hésitez pas à consulter cet article.

Les chaînes qui participent