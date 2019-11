"Shenmue III" reprend où l'histoire s'était arrêtée il y a 18 ans

Vingt ans après l'arrivée de "Shenmue" sur Dreamcast de Sega en 1999, et 18 ans après "Shenmue II", un troisième opus de la série culte verra le jour sur PlayStation 4 et Windows PC, à partir du 19 novembre. Les deux premiers volets avaient permis de démocratiser les titres en monde ouvert, un genre repris par les sagas "Grand Theft Auto" et "La Légende de Zelda", mais aussi "Red Dead Redemption", la franchise "Assassin's Creed", "The Elder Scrolls V: Skyrim" et "The Witcher 3".

Les premiers titres "Shenmue" se déroulaient à la fin des années 1980 et permettaient d'explorer des villes et des territoires sans but précis, et de s'adonner aux arts martiaux dans une ambiance fantasy historique. Le premier opus se déroulait au Japon, où un adolescent cherchait à rendre justice à son père. "Shenmue II" emmenait les joueurs à Hong Kong, où l'intrigue s'obscurcissait pour se terminer en Chine continentale. "Shenmue III" reprend là où l'histoire s'était arrêtée, lorsque le héros Ryo s'allie enfin à une jeune fille appelée Ling.

Annoncé avec fracas pendant la présentation PlayStation du salon Electronic Entertainment Expo de 2015, "Shenmue III" a battu un record de financement participatif sur Kickstarter et a même permis de ressortir les deux premiers titres en 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One. Les fans attendent la sortie de "Shenmue III" avec impatience le 19 novembre.