SEGA Mega Drive Classics: Sonic de retour sur PS4 et Xbox One

SEGA annonce l'arrivée sur PS4 et Xbox One d'une compilation de plus de 50 jeux qui ont fait les grandes heures du gaming rétro. La collection, intitulée "SEGA Mega Drive Classics", arrive le 29 mai 2018 avec des titres légendaires comme les sagas "Sonic the Hedgedog" et "Streets of Rage".

SEGA, un nom qui respire la nostalgie et qui encore aujourd'hui fait frémir les oreilles des gamers.

La société japonaise a marqué les esprits à la fin des années 80 avec la "Mega Drive", une console de salon qui connait un succès international et fait de la firme l'un des leaders de l'industrie vidéoludique. Malheureusement, devant une concurrence accrue des constructeurs comme Sony et Nintendo, "Service Games" (abrégé SEGA), ne parvient pas à rencontrer son public avec la "Saturn" et la "Dreamcast" et se retire du marché en 2001 pour se consacrer uniquement au développement de jeux vidéo et de bande d'arcade.

Le retrogaming en ligne de mire

SEGA c'est avant tout des jeux qui ont marqué les esprits. Et comme la tendance actuelle est au "retrogaming", en témoigne le succès des diverses rééditions de consoles ou de licences de jeux des années 90 comme les Nintendo Classic Mini NES et SNES sorties en 2017, les "Atari Flashback Classics Vol.1 et Vol.2" sur PS4 et Xbox One ou les précédentes "Megadrive Collection" déjà sorties sur PS2 et Xbox puis sur PS3 et Xbox 360.

La firme bleu et blanche ne voit donc aucune raison de se priver de l'exploitation des licences qui ont fait les jours heureux de nombreux joueurs à travers le monde et qui continuent de faire recette.

Plus 50 jeux à (re)découvrir

La précédente édition de la "Megadrive Collection" sortie sur PS3 et Xbox 360 n'en comportait "que" 40. SEGA surfe sur la vague de la nostalgie et promet plus de 50 jeux dans cette édition avec des perles comme "Sonic 3D Blast", "Streets of Rage" ou encore "Golden Axe". Les utilisateurs de PC ne seront pas en reste puisque la plateforme de téléchargement de jeux "Steam", qui héberge déjà une bonne partie des rééditions des classiques de la Mega Drive, connaîtra une mise à jour avec de nouveaux contenus elle aussi.

De la nostalgie et un brin de nouveauté

La collection bénéficiera d'un portage physique et digital avec quelques nouveautés qui viennent un peu moderniser les classiques de SEGA. La firme promet de nouvelles fonctionnalités comme des modes multi-joueurs en ligne, la capacité de sauvegarder les parties à n'importe quel moment et même de revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Des succès et des trophées sont d'ailleurs au rendez-vous de la grande variété de genres proposés dans la compilation: jeux d'action, jeux de tir, de réflexion en passant par les jeux de plateforme...



Un poster double-face de "Golden Axe" et "Streets of Rage" sera disponible dans l'édition physique portée sur Xbox One et PS4 le 29 mai 2018.