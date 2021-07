Record de vente pour une cartouche de Super Mario 64 vendue 1,56 million de dollars

Heritage avait déjà établi un premier record vendredi: une cartouche pour les consoles d'antan Nintendo NES de "La légende de Zelda" avait été adjugée à 870.000 dollars . Mélange d'aventure, d'action et d'exploration dans un univers de magie, Zelda est l'un des titres les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo et une figure de proue pour Nintendo. La pièce vendue était toujours scellée dans son emballage d'origine.

La cartouche de "Super Mario 64", elle date de 1996 et utilise pour la première fois la 3D.

C'est "la seule copie connue à recevoir la note de 9.8 A++" de la société d'expertise de jeu vidéo Wata qui évalue l'état des cartouches, a souligné Eric Bradley, précisant que cette note était "la plus haute que pouvait recevoir un jeu vidéo rétro".



Mario, petit plombier hyperactif à moustaches coiffé d'une casquette rouge, est un des plus grands héros de l'histoire du jeu vidéo et a contribué au succès mondial de Nintendo.



Apparu en 1981 comme le personnage de "Jumpman" dans le jeu "Donkey Kong", il a été renommé "Mario" en 1985 et a connu de nombreuses aventures, avec son frère Luigi ou au volant d'un kart.



Depuis plusieurs années, les jeux vidéos rétro connaissent un succès grandissant auprès de joueurs nostalgiques.



En avril dernier, une cartouche du jeu vidéo Super Mario Bros pour Nintendo NES datant de 1986 avait atteint 660.000 dollars aux enchères, toujours chez Heritage Auctions.