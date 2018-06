Qu'attendre de la présentation Xbox à l'E3 2018 ?

La section gaming de Microsoft sera à l'E3 2018 pour fêter le premier anniversaire de l'offre d'abonnement Xbox Game Pass.

En plus d'Xbox Live, toujours nécessaire pour accéder au jeu multijoueur en ligne, le Game Pass offre l'accès illimité à une centaine de jeux issus des catalogues Xbox 360 et Xbox One, y compris les plus attendus ("Sea of Thieves", "State of Decay 2"), et ce dès leur lancement pour 9,99€ par mois. "Halo" et "Gears of War" seront inclus dans l'offre dès leur arrivée.

"Halo 5: Guardians" est sorti il y a trois ans. "Gears of War 4" est sorti il y a deux ans. Ces franchises accueillant généralement un nouveau titre tous les deux à trois ans, on peut s'attendre à en recevoir des nouvelles, ainsi que des informations relatives à l'Xbox Game Pass, au programme Xbox Live Games with Gold et à "Crackdown 3", dont la sortie est prévue mi-2018 (malgré des rumeurs de sortie retardée)

Le jeu "Forza Horizon", dont la sortie alterne avec celle "Forza Motorsport", est également attendu. Le studio anglais qui développe ce spin-off, Playground Games, travaillerait aussi sur une nouvelle version du RPG d'action "Fable".

Tout comme PlayStation, Xbox se sert des conférences de presse de l'E3 pour offrir une visibilité à des nouveautés en provenance de studios indépendants. "Ori and the Will of the Wisps" prendra la suite du jeu "Ori and the Blind Forest" (exclusivité Windows, temporairement proposée sur Xbox). "Below", "Ashen" et le thriller cyberpunk "The Last Night" ont fait parler d'eux ces dernières années. Une version optimisée de "No Man's Sky" est par ailleurs attendue sur Xbox.

Les éditeurs tierces devraient également prendre la parole. Electronic Arts, partenaire de longue date de Xbox pour le catalogue de jeux sportifs EA ("FIFA", "Madden NFL"), tient sa conférence un jour avant celle de Microsoft. Ubisoft participe souvent aux conférences Xbox. L'éditeur français donnera une conférence un jour plus tard. On pourrait donc découvrir des teasers inattendus, comme celui d'un nouveau "Splinter Cell" par exemple.

Square Enix a été jusqu'à diffuser sa propre conférence de presse via l'interface Microsoft Mixer. Une apparition réciproque au point Xbox sera dont peut-être d'actualité.

Conférence Xbox (Microsoft)

Le 10 juin à 13h00 (23h00, heure de Bruxelles)

À suivre sur xbox.com, mixer.com/xbox, facebook.com/xbox, twitter.com/xbox