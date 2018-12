"PUBG Mobile", le jeu de l'année sur Google Play

Les utilisateurs d'Android ont le choix entre 20 titres parmi les jeux de l'année classés en quatre catégories (Casual, Competitive, Indie, Innovative) mais c'est bien "PUBG Mobile" qui remporte le titre d'appli de gaming de l'année ainsi que celui décerné pour la première fois par le public.

La version mobile du titre d'action "PlayerUnknown's Battlegrounds" s'impose comme le leader du Google Play Store en 2018, en l'absence de "Fortnite", le phénomène de l'année qui offre le même type de battle royale, mais qui n'est pas sorti sur Google Play.

PUBG s'impose dans la catégorie des titres les plus compétitifs devant "Warhammer Age of Sigmar: Realm War", "Dragon Ball Legends", "Badland Brawl" et "Asphalt 9". C'est le jeu "Les Sims Mobile" qui arrive en tête dans la catégorie "Best Casual Games", devant "Candy Crush Friends Saga", "Harry Potter: Hogwarts Mystery", "Orbia" et "Murder in the Alps."

Le Meilleur jeu indé est le dérivé de la série à succès "Reigns: Game of Thrones", devant "Alto's Odyssey", "Cube Escape: Paradox", "Returner 77" et "Evoland 2". Les jeux les plus innovants de l'année ne sont autre que "Goroga", "Umiro", "Hero Hunters", "Battlelands Royale" et "Life is Strange".

"PUBG Mobile" s'est illustré auprès du public alors que "Clash Royale" a été nommé "User's Choice Game of 2018" du Play store. De son côté, Apple a aussi dévoilé son best of des jeux de l'année 2018 sans surprise dominé par "Fortnite", loin devant "PUBG Mobile".