Pokémon Go célèbre la Journée de la Terre

Le 22 avril, c’est la journée de la Terre. Le développeur de Pokémon Go, Niantic, en profite pour récompenser les joueurs qui ramassent les ordures.

Niantic a été créée en 2010 par le concepteur de Google Earth et la société est à la base une filiale du moteur de recherches mais s’en est détachée il y a deux ans. Le développeur est à l’origine de l’application Field Trip ainsi que les jeux Ingress et Pokémon Go. Ce dernier jeu a le pouvoir de faire se déplacer les joueurs, qui n’hésitent pas à se rendre dans des lieux publics pour attraper des bestioles rares. Des rassemblements d’adeptes de Pokémon Go ont d’ailleurs souvent été remarqués depuis son lancement il y a un peu moins de deux ans. C’est ce pouvoir du jeu que le studio de développement souhaite mettre à profit pour une bonne cause, à l’occasion de la Journée de la Terre le 22 avril.

En partenariat avec plusieurs ONG, Niantic veut encourager les joueurs de Pokémon Go à ramasser les déchets qu’ils trouvent dans les lieux publics, là où ils se rendent pour attraper les créatures. Le développeur veut entraîner les joueurs à faire équipe pour nettoyer des espaces avec des récompenses à la clé.

Les formateurs de ses missions nettoyage auront un avatar spécial le 22 avril. Ceux qui participeront auront accès à des récompenses uniques : Si 1 500 formateurs assistent à des événements dans le monde entier, 2 poussières d’étoiles pour les Pokémons sol, eau et herbe seront débloquées pendant 48 heures. Si plus de 3 000 formateurs participent aux activités de nettoyage, 3x captures de poudres d'étoile pour les Pokémons terre, eau et herbe pendant 48 heures seront débloquées pour les entraîneurs du monde entier.

Au total, ce sont 37 évènements qui seront organisés dans 12 pays pour célébrer la Terre. Retrouvez les informations sur le site du jeu.