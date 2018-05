PlayStation : la PS Vita tire ses dernières cartouches

Sony arrêtera la production des cartouches de jeux pour sa console portable avant la fin de l'année fiscale (31 mars 2019), selon Kotaku.

Lancée en 2011, la Vita se présentait comme l'héritière améliorée de la PSP, mais aussi comme un compagnon portatif de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4. Malgré ses difficultés à rivaliser avec la Nintendo 3DS et avec les jeux mobiles, la Vita reste appréciée des adeptes.

Dans son catalogue, les versions portables des classiques modernes que sont "Spelunky", "The Binding of Isaac", "Hotline Miami" et "Rogue Legacy" côtoient les meilleurs jeux de rôle japonais : "Legend of Heroes", "Danganronpa", "Persona 4" ou encore "Zero Escape".

Sony n'a pour le moment mentionné que les supports physiques : les jeux numériques ne sont pas encore concernés.

L'hybride Switch de Nintendo, entre la console de salon et la console portable, a reçu un accueil chaleureux. Sony suivra-t-il cet exemple ou le fabricant se concentrera-t-il sur une PlayStation 5 statique ?

La PlayStation 4 a été lancée en 2013, suivie d'une PlayStation 4 Pro en 2016.

L'année 2019 semble propice à l'évocation de la prochaine étape du divertissement sur console.