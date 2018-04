"PlayerUnknown's Battlegrounds" : un tournoi sur invitation annoncé pour juillet 2018

Une dotation de deux millions de dollars sera distribuée lors d'un tournoi officiel "PlayerUnknown's Battlegrounds" ("PUBG") de niveau professionnel, du 25 au 29 juillet à Berlin. Vingt équipes participeront à ce tournoi sur invitation de cinq jours et se disputeront non pas un mais deux titres de champion du monde de "PUBG".

Ce jeu à succès, de type "battle royale", peut être joué en vue à la troisième personne, comme à l'origine, ou bien en vue subjective, un mode lancé en août 2017 en réponse aux exigences des fans. Cet événement est le second tournoi annuel sur invitation se déroulant sur "PUBG", une nouvelle fois en Allemagne. La dotation dépasse de très loin celle de l'édition 2017 (350.000$).

L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie seront représentées par trois équipes chacune ; la Russie, la Corée du Sud, la Chine et le Japon en auront deux ; les trois autres équipes représenteront respectivement l'Amérique latine, l'Océanie, et le Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Le tournoi 2017 avait coïncidé avec la sortie de nouveaux éléments pour le jeu, dits "items", qui représentent une partie essentielle de l'économie du jeu. Il est probable que PUBG Corp adopte une approche similaire cette année.

Ce tournoi chevauchera deux événements consacrés à deux autres jeux de tir compétitifs : le tournoi ELEAGUE "Counter Strike: Global Offensive", à Atlanta (États-Unis), du 21 au 29 juillet, et la grande finale inaugurale de l'Overwatch League, du 26 au 28 juillet.

Les informations concernant la billetterie, les qualifications régionales et le lieu où se tiendra le tournoi doivent encore être annoncées.