Parents et ados, tous complices : 5 jeux vidéo à jouer en famille !

Heave Ho, PEGI 3, disponible sur PC et Nintendo Switch

Un à quatre joueurs dirigent des boules qui doivent arriver à la sortie d’un niveau à l’aide de leurs bras surdimensionnés sans chuter. Un hilarant jeu coopératif à la joyeuse débilité communicative. (Le cartel, 2019)

Détaché pédagogique jeux vidéo auprès de FOr’J (Fédération et Organisation de Jeunesse) et ancien chroniqueur d’Empreinte Digitale sur Pure, Julien Annart est particulièrement attentif au choix des jeux et aux bénéfices humains qu’ils peuvent apporter aux joueuses et aux joueurs.

- Qu’est-ce qui a guidé ton choix dans la liste des 20 jeux ?

Pour choisir des jeux familiaux, c’est-à-dire des jeux accessibles pour tous les profils et amusants à plusieurs, il faut faire attention à quatre qualités : pas ou peu de violence graphique, un gameplay simple à prendre en main avec des commandes simples, idéalement un jeu multijoueurs et enfin une dynamique positive qui permette à tous et toutes de s’amuser.