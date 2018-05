One Piece : Pirate Warriors 3 Deluxe Edition sur Nintendo Switch - Test

Premier constat (et pas des moindres), la version Switch, sobrement appelée "Deluxe", tient techniquement la route. "One Piece : Pirate Warriors 3" affiche une résolution de 1080p en mode téléviseur et à du 720p en mode portable. La fluidité globale du soft est elle aussi irréprochable et s’offre un joli 60 fps de manière quasiment constante. L’image est donc correcte et le titre n’a rien à envier à la version PS4. Nous noterons quand même quelques petits moments de saccades par intermittences, surtout lorsque beaucoup de personnages sont affichés à l’écran. On ne s’en étonnera guère puisque c’était déjà un inconvénient de la version PS4.

Le principal argument de cette version Nintendo Switch de "One Piece : Pirate Warriors 3" réside sans doute dans son contenu. En effet, celui-ci est juste gargantuesque. En achetant le jeu, vous aurez accès l’ensemble du titre et à plus de 40 DLC. On vous laisse déjà imaginer le nombre de personnages jouables. Un vrai régal donc pour tous les fans du manga, d’autant plus que le jeu reprend l’histoire originale à la sauce musô. Malgré tout, les principaux défauts du jeu initial n’ont pas été forcément résolus. En effet, si la durée de vie théorique du soft est énorme, force est de constater que le gameplay devient très vite répétitif et mou. Les missions se ressemblent toutes et le titre nous lasse assez vite. "One Piece : Pirate Warriors 3" se basant sur le gameplay hautement classique et traditionnel d’un bon vieux musô est d’un ennui radical. Bref, il s’agit d’un titre qui présente un univers magnifique inspiré du manga éponyme, mais qui manque clairement de fantaisie. A titre de comparaison, "Hyrule Warriors Definitive Edition" propose quant à lui plus de richesse et est moins ennuyeux.

Si vous décidez de braver les mers et les dangers afin de devenir le roi des pirates, vous pouvez opter pour y arriver seul ou avec l'aide d'un ami. En effet, le titre reprend le mode coopération présent dans le titre d'origine. Préférez le téléviseur au mode portable, car le jeu souffre en ce mente, d'un manque notable de lisibilité. Ce défaut se ressent encore plus en mode tablette.