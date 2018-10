Odeur de sainteté : Pokemon Go version chemin de croix

La Fondation Ramon Pané qui se consacre à l’évangélisation et la promotion de l’Eglise catholique a lancé une version chrétienne du célèbre jeu Pokemon GO mi-octobre. Approuvé par le Vatican et le Pape lui-même, Follow JC Go (“Suis Jésus-Christ”) fait rentrer la chrétienté dans l’ère numérique.

Cette version n’est pas la première à s’inspirer du jeu-phénomène planétaire, Pokemon GO, lancé en 2016 a créé une véritable mode. Dans l’application mobile de base qui repose sur la géolocalisation, le but était de capturer le plus grand nombre de bestioles et les entraîner lors de combats pour gagner en expérience et s’inscrire à des tournois. Le jeu a même créé des mouvements de foule puisque des millions de joueurs ont cédé à la tentation… D’autres jeux ont suivi le même chemin avec plus ou moins de succès.

C’est donc sur le même modèle de géolocalisation que Follow JC Go repose. Les joueurs chrétiens parcourent les rues à la rencontre de saints ou personnages bibliques, le but étant de les intégrer dans une équipe d’évangélisation. Après avoir répondu à des questions sur la Bible, le personnage rejoint ou non l’équipe virtuelle de chaque joueur. Sur le chemin de croix, le joueur ramasse de la nourriture, des boissons et des points de spiritualité. Le jeu aménage aussi des moments de prières pour encourager les utilisateurs à se retrouver face à leur foi. Comble de cet esprit de sainteté présent dans le jeu, il est même possible de faire des dons directement à des associations chrétiennes.

Le jeu “Follow JC Go” a été lancé mi-octobre 2018 par la Fondation Ramon Pané, il est disponible en espagnol sur Android et iOS.