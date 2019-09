Nintendo dévoile les nouvelles fonctionnalités des prochains titres "Pokémon"

Nintendo a dévoilé de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les nouveaux titres "Pokémon" à paraître en novembre. Une nouvelle bande-annonce permet de découvrir les nouveaux titres "Pokémon Épée" et "Pokémon Bouclier", à découvrir le 15 novembre sur Nintendo Switch, avec notamment du camping et la possibilité de partager des repas avec d'autres dresseurs. À en croire la vidéo diffusée par la franchise, les joueurs pourront choisir les bons ingrédients pour cuisiner le meilleur ragoût ou curry. Ils auront aussi la charge de raviver les braises du feu, de mélanger leurs préparations et d'ajouter une bonne dose d'amour (sous forme de cœurs) à leur recette.

Quatre joueurs peuvent participer à l'élaboration de ces repas à partager. Un livre de recettes intégré propose une centaine de repas différents, dont 50 currys à préparer et déguster sans modération. La Pokémon Company a aussi donné un avant-goût de la personnalisation des personnages dans ces deux nouveaux titres proposés sur Switch, après les deux séries dérivées "Pokémon : Let's Go !", parus en 2018.

Un aperçu des nouvelles créatures des jeux

L'accent a été mis sur la personnalisation. En plus d'avoir le choix entre de nombreuses tenues et accessoires à accorder, les joueurs pourront aussi s'offrir une nouvelle coupe de cheveux, ils pourront affiner ou épaissir leurs sourcils et même choisir leur couleur de lèvres. En plus de collectionner les Pokémon, les joueurs auront à leur disposition des Cartes de Ligue, qui ne sont autres que des cartes de visite à montrer aux autres joueurs. Ces cartes, qui seront affichées avant chaque match entre Pokémon, pourront aussi être personnalisées (fond, cadre, type de photo, etc.).

La vidéo donne également un aperçu des nouvelles créatures des jeux, comme Polthégeist, un fantôme violet qui réside dans une théière, ou Nigosier, un oiseau bleu qui avale tout rond ses proies et est aussi capable de lancer des poissons sur ses opposants grâce à son puissant bec.

Les gamers attendent ces nouveaux titres "Pokémon" sur Switch depuis mars 2017. Il pourrait aussi largement améliorer les ventes de la console portative. "Épée" et "Bouclier" débarquent alors que la franchise a décidé de jouer les prolongations sur la console portable de génération précédente de Nintendo, la Nintendo 3DS, notamment avec les versions remastérisées de "Ultra Soleil" et "Ultra Lune". On notera que "Mario Kart 8 Deluxe" est actuellement le titre le plus vendu sur Switch, ayant dépassé la barre des 17 millions d'exemplaires vendus, devant "Super Mario Odyssey" et "Super Smash Bros. Ultimate", qui plafonnent à 14 millions d'exemplaires, ainsi que "The Legend of Zelda : Breath of the Wild" vendu à 13 millions. Nintendo avait déjà livré 36 millions d'unités de sa console Switch aux enseignes fin juin 2019 et prévoit la sortie d'une version plus abordable, Switch Lite, le 20 septembre.