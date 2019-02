Nicolas Winding Refn signe la bande-annonce du jeu "The Division 2"

La bande-annonce de "The Division 2", tournée avec de vrais acteurs sous la houlette de Nicolas Winding Refn, débarque en amont de la version bêta du jeu, prévue pour le 1er mars, avant la sortie définitive du jeu le 15 mars sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC.

Faire appel à des cinéastes est devenu une tradition chez Ubisoft, qui avait recruté John McTiernan ("Predator", "Die Hard") pour "The Red Dot", une courte vidéo de promo pour "Ghost Recon Wildlands" en 2017, un titre qui est ensuite devenu un crossover de "Predator".

Barry Battles ("The Baytown Outlaws") a réalisé "Inside Eden's Gate", un long film de 30 minutes pour promouvoir "Far Cry 5" d'Ubisoft en 2018, alors que le Français Xavier Gens ("Hitman") a été associé à "Twice as Evil", la présentation d'un personnage en amont de la sortie "Far Cry New Dawn."

Plus récemment, on a découvert "Conviction", la perspective en live action de Neill Blomkamp ("District 9") du futur jeu "Anthem", à paraître le 22 février.

Nicolas Winding Refn s'inscrit dans la lignée de cinéastes qui ont employé leurs talents pour promouvoir les jeux vidéo avant lui, comme Jordan Vogt-Roberts du film "Kong: Skull Island" recruté pour le clip New Legends Will Rise de "Destiny 2", et Joseph Kosinski de "Tron: L'Héritage" qui l'avait précédé avec Become Legend de "Destiny".

De même, le patron de la franchise "Transformers", Michael Bay, était en charge de la pub télévisuelle de "Need for Speed: The Run", alors que le roi de l'horreur George Romero ("La nuit des morts vivants") avait réalisé un montage de 30 secondes de "Resident Evil 2" dès 1998.