New World, Grand Theft Auto V, Warframe… Quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

Quels jeux passionnent les gamers cette semaine sur Twitch ? Voici les derniers chiffres pour comprendre ce qui s’est passé ces sept derniers jours sur la plateforme de streaming.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Cette semaine, World of Warcraft s’invite au classement. Just Chatting, Grand Theft Auto V et LOL restent sur le podium.

1 - Just Chatting est en pôle position du classement cette semaine avec 55,46 millions d’heures regardées. La catégorie voit même ses visionnages augmenter de 1,3%, soit 692.678 heures en plus.

2 – Grand Theft Auto V reste deuxième et voit son nombre d’heures visionnées en hausse de 17,3%. Ce sont 5,26 millions d’heures streamées en plus qui lui font atteindre les 35,65 millions d’heures regardées en sept jours.

3- League of Legends est le seul jeu de la semaine à perdre des heures de visionnage (-1,1%). Au total, LOL perd 335.874 heures streamées et enregistre en tout et pour tout sur sept jours, 29,35 millions d’heures regardées.

4 – World of Warcraft arrive en quatrième place cette semaine avec 20,36 millions d’heures visionnées. Le jeu enregistre 8,88 millions d’heures en plus par rapport à la semaine dernière, soit une augmentation de 77,4% dans les visionnages.

5 – Call of Duty : Warzone boucle ce top 5 avec une légère hausse dans les visionnages de la semaine. Avec 2,21 millions d’heures regardées en plus (13,8%), Call of Duty atteint largement les 18 millions d’heures vues.