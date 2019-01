"New Super Mario Bros. U", "Anthem", "The Division 2", les sorties jeux vidéo du début de l'année

Des éditions deluxe de "New Super Mario Bros. U" et de "New Super Luigi U" sur Nintendo Switch à l'aventure Disney "Kingdom Hearts III", en passant par une poignée de jeux d'action très attendus : voici 7 grandes sorties prévues ces trois prochains mois dans l'univers du jeu vidéo.

New Super Mario Bros U Deluxe (11 janvier sur Nintendo Switch)

L'ancien jeu Wii U "Mario Kart 8" avait été soumis à un plus large public en tant que "Mario Kart 8 Deluxe" sur Nintendo Switch. Cette version remastérisée de "New Super Mario Bros. U", le spin-off consacré à Luigi, semble voué au même destin. Toadette et Nabbit sont deux nouveaux personnages qui font leur apparition au début de ce jeu encore plus simple à explorer.