"Medal of Honor" fait son grand retour en réalité virtuelle

Le studio responsable d'"Apex Legends" et de "Titanfall" remet au goût du jour un FPS plus ancien pour la plateforme de réalité virtuelle (VR) Oculus Rift de Facebook. Avant la création du studio américain Respawn Entertainment, en 2010, ses co-fondateurs (et plusieurs salariés historiques) avaient officié sur la franchise à succès "Call of Duty". Avant cela, certains avaient même travaillé sur la franchise "Medal of Honor", surtout "Medal of Honor : Allied Assault", paru en 2002.

Respawn revient aux racines de la franchise "Medal of Honor" avec le titre "Medal of Honor : Above and Beyond", développé en exclusivité pour la plateforme de VR Oculus Rift. Pete Hirschmann, qui avait écrit et produit le tout premier titre "Medal of Honor" en 1999, a dirigé le nouveau "Medal of Honor : Allied Assault".

Présenté comme une expérience immersive intense, "Medal of Honor : Above and Beyond" permet d'incarner un agent des services secrets en mission à travers l'Europe en guerre (1939/1945). Le titre contient par ailleurs un mode multi-joueurs mais Oculus, Respawn et l'éditeur Electronic Arts taisent la date potentielle de mise en ligne.