"Mario Kart 8 Deluxe" est désormais compatible avec Nintendo Labo

Grâce à une mise à jour spéciale, les joueurs de "Mario Kart 8 Deluxe" pourront utiliser le guidon en carton 'Nintendo Labo Toy-Con' pour vivre la course comme jamais.

"Mario Kart 8 Deluxe", l'un des jeux Nintendo Switch les plus vendus, devient ainsi le premier titre hors Variety Kit et Robot Kit jouable via le Labo.

"Mario Kart 8 Deluxe" comptabilisait 9,22 millions de ventes en avril 2018. Seul "Super Mario Odyssey" sur Nintendo Switch obtient un meilleur résultat (10,41 millions).

Nintendo Labo a été lancé en avril 2018 sous la forme de deux kits en carton à assembler soi-même et destinés à abriter les manettes et l'écran de la Nintendo Switch de manière originale.

Ces kits encouragent les utilisateurs à apprendre les rudiments de la programmation et à jouer les apprentis ingénieurs en montant une canne à pêche, une maison, un piano, un guidon ou encore un robot géant à utiliser avec les applications et les jeux inclus.