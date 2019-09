Les Tarmac Ciné Sessions, c’est reparti pour une 2e saison

Plus

Du 13 septembre au 12 décembre 2019, les cinémas Kinepolis de Bruxelles et Liège vibreront au rythme des Tarmac Ciné Sessions ! Grande nouveauté, une soirée de lancement unique ce vendredi 13 septembre à partir de 20h00 au Kinepolis de Bruxelles, animée par le youtubeur DOIGBY, avec un big show et un tournoi Fortnite où s'affronteront 4 pros belges. Une soirée pleine de surprises, des quizz, des vannes et des cadeaux !

Lors de cette soirée de lancement, vont s’affronter les 4 meilleurs joueurs belges sur Fortnite pour déterminer lequel est le patron en son pays. Et puisqu'entre DRG, Teeqzy, ADZ et Noward, la lutte sera rude, Doigby (812.329 abonnés sur Youtube) le plus gros ambianceur du game sera là pour les départager.

Après cette soirée de lancement, rendez-vous pour 12 soirées de tournois d’exception avec les passionnés de gaming ! Les amateurs et fans de jeu vidéo pourront se retrouver tous les jeudis soir avec des centaines joueurs dans les cinémas Kinepolis de Bruxelles et Liège pour découvrir des exclus, se faire coacher ou tout simplement profiter d'un paquet de pop corn et d'une boisson.

5 Jeux seront mis en évidence pour cette 2e édition des Cinés sessions : FIFA20, Fortnite, Heartstone, League Of Legends : Team Fight Tactics & Street Fighter V.

Avec un cash prize pour tous les tournois, les inscriptions à chaque Ciné Session sont gratuites et se font semaine après semaine à partir de 20h00 tous les vendredis. Pour ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement pour assister aux Tarmac Ciné Sessions, chaque compétition sera visible en direct sur Auvio et Twitch (chaîne : tarmacbe).

Durant les Tarmac Ciné Sessions, le public pourra être scouté et un concours permettra de gagner deux jours au stade de France pour être coachée par le team Vitality, qui est la référence dans le monde du gaming.

Vous trouverez toutes les infos détaillées sur le déroulé des 13 soirées et les inscriptions en cliquant ICI