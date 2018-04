Les sorties jeux vidéo : "Frostpunk", "Harry Potter: Hogwarts Mystery", "BattleTech", "The Thin Silence"

"Frostpunk" place les joueurs dans le contexte d'une mission de survie à l'ère glaciaire, "Harry Potter: Hogwarts Mystery" accueille de nouveaux élèves à l'école de magie, "BattleTech" permet d'affûter son sens de la stratégie interstellaire et "The Thin Silence" encourage la libération de la parole.

Frostpunk

Windows PC

24 avril



Une ère glaciaire menace l'humanité, qui s'est tournée vers la puissance de la vapeur pour se procurer chaleur et énergie. À la tête de l'une des dernières colonies humaines, le joueur devra gérer une ville dans le décor post-apocalyptique d'un monde dévasté. Développé par 11 Bit Studios ("Anomaly: Warzone Earth", "This War of Mine").

frostpunkgame.com