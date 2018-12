Les sorties jeux vidéo avec "Super Smash Bros. Ultimate", "Just Cause 4", "Thronebreaker" sur console

En cette semaine du 3 au 7 décembre 2018, Nintendo lance "Super Smash Bros. Ultimate" sur Switch et "Just Cause 4" sort sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que l'aventure "Thronebreaker", de la franchise "The Witcher", arrive sur PS4 et XBO. "Path of Exile" et "PUBG" débarquent aussi sur PS4.

En cette semaine chargée, on note aussi la sortie des très rythmés "Persona 3: Dancing in Moonlight", "Persona 4: Dancing All Night" et "Persona 5: Dancing in Starlight" (PS4), le lancement sur PS4, PC et Xbox One de l'exploration sous-marine "Subnautica", le retour du culte "The Last Remnant Remastered" (PS4) et de "Katamari Damacy Reroll" (Switch, PC). "Monster Boy and the Cursed Kingdom" (PC, PS4, Switch, XBO), "Gear.Club Unlimited 2" (Switch) et le jeu rétro "Aeon of Sands: The Trail" (PC) comptent aussi parmi les récentes sorties.