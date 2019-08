Les rois de la console de jeu poussent pour plus de transparence sur les boîtes à butin

DicoGeek : les jeux vidéos au programme des prochains Jeux Olympiques ? - On n'est pas des pigeons... Chaque semaine dans le DicoGeek des Pigeons, on ouvre le dictionnaire des nouvelles technologies et on en apprend plus sur un terme précis, issu de la culture "geek". Ce mercredi, on s’est intéressés au phénomène du e-sport.