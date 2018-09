Les jeux vidéos pour sauver le climat à Bruxelles

Les 22 septembre, 29 septembre et 6 octobre, trois journées d’ateliers de création de jeu vidéo participatif sont organisées dans le cadre du Plan d’action pour le climat de la Ville. Ou comment mêler écologie et jeux vidéos.

Arts&Publics, une association de médiation culturelle qui place les différents publics de la culture au centre de son action, et la Ville de Bruxelles se sont réunis pour mettre sur pied ces ateliers vidéo-ludiques en lien avec le climat. Le but est de s’interroger, par l’intermédiaire du jeu vidéo, sur les questions environnementales et climatiques.

Le but de la manoeuvre est donc de sensibiliser le public, grâce aux jeux vidéos, de plus en plus utilisés pour éduquer et informer. Les serious games, dont nous parlons régulièrement ici, permettent une autre sensibilisation via l’aspect ludique et participatif. Ce type de jeu sert aujourd’hui à tout type d’institution, d’association qui espèrent ainsi rencontrer un public plus enthousiaste et volontaire.

Le Plan d’action pour le climat de la Ville ambitionne de réduire les gaz à effet de serre, améliorer son efficacité énergétique et augmenter le renouvelable. Pour y arriver, il faudra bien expliquer à la population pour changer ses habitudes. C’est le but de cette démarche effectuée avec Arts&Publics. Chaque samedi, les participants découvriront les différentes étapes de création d’un jeu vidéo : du game design au graphisme. Durant une heure et demi, ils pourront créer quelques images, dialogues et sons du jeu en cours de création.