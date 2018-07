Les jeux qui ont cartonné sur Steam ces 6 derniers mois

Alors que les soldes d'été viennent de se terminer sur Steam, une douzaine de jeux, anciens et nouveaux, figurent parmi les meilleures ventes des six derniers mois, de "Dota 2" à "Jurassic World Evolution".

"Fortnite", le blockbuster vidéo-ludique du moment n'est pas sur Steam, mais "Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG) l'est et selon la plateforme, il figure parmi les titres les plus lucratifs de 2018 et surtout parmi les titres les plus joués du moment.

Plutôt que de livrer des chiffres de ventes précis, Steam a divisé sa liste des titres les plus vendus en quatre catégories : Bronze, Argent, Or et Platine.

La moitié des 12 jeux dans la catégorie Platine ont aussi réussi à dépasser les 100.000 joueurs en simultané, selon un autre classement de milieu d'année.

Grâce aux services indépendants tels que SteamCharts et SteamDB, nous savons que le titre "PUBG", paru en mars 2017, arrive largement en tête avec 3,2 millions de téléchargements le 13 janvier 2018, même s'il a ensuite perdu de sa fougue.

Aux côtés de "PUBG" dans la catégorie Platine, on note deux titres développés par Valve (maison mère de Steam). Tout d'abord "Dota 2", avec 850.000 joueurs simultanés, puis "Counter-Strike:Global Offensive" qui a réussi à attirer 700.000 joueurs simultanés en janvier dernier.

Autres titres Platine, "Rainbow Six Siege" (paru en 2015, entre 170.000 et 180.000 joueurs en mars lors de sa première arrivée en ligne), "Grand Theft Auto V" (paru sur PC en 2015, 168.000 joueurs lors de la première semaine de janvier), et "Warframe" (129.000 joueurs le 15 juin grâce à l'arrivée d'une grosse extension).

On noteraque "Dota 2" et "Warframe" sont tous deux des jeux gratuits qui engrangent de l'argent avec l'achat d'options.

Les six autres titres qui ont le mieux marché sur Steam en ce début d'année sont "Civilization VI", paru en 2016, "Rocket League", en 2015, et quatre jeux de 2018: "Warhammer:Vermintide 2", "Far Cry 5", "KingdomCome:Deliverance" et "Jurassic World Evolution" qui ont tous affiché un décompte de joueurs simultanés entre 50.000 et 100.000.

Un autre classement a présenté une collection des titres les plus profitables par mois, et un autre les meilleurs titres VR des six premiers mois.